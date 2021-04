Polizei Bonn

POL-BN: Alfter-Witterschlick: Verkehrsunfall mit möglichem verletztem Kind

Alfter (ots)

Am vergangenen Mittwoch, 31.03.2021, gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Pkw die Ramelshovener Straße in Alfter-Witterschlick. An der Kreuzung Ramelshovener Straße/Nordstraße fuhr von links kommend ein etwa zehnjähriges Mädchen auf einem Tretroller in die Kreuzung ein. Der Fahrzeugführer erkannte das Kind erst spät und bremste seinen Pkw stark ab. Es soll dann zu einer leichten Berührung zwischen dem Pkw und dem Roller gekommen sein. Das Mädchen stolperte daraufhin über seinen Roller, stand aber umgehend wieder auf und gab gegenüber dem Fahrer an, dass ihm nichts passiert sei. Im Anschluss fuhr es davon. Auch der 36-Jährige fuhr weiter, meldete den Vorfall aber später der Polizei.

Das zuständige Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen und bittet mögliche Zeugen um Meldung unter 0228 15-0. Insbesondere wird die Kontaktaufnahme des möglicherweise verletzten Mädchens oder der Erziehungsberechtigten erbeten. Das Kind wird mit dunkelbraunen, mittellangen Haaren, schlanker Statur, rosafarbenem T-Shirt und Radlerhose in Tarnfarben beschrieben und führte einen silbernen Tretroller.

