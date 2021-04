Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Mehrere Laubeneinbrüche im Derletal - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Osterwochenende (02.-05.05.2021) sind mehrere Einbrüche und versuchte Einbrüche in der Kleingartenanlage Derletal in Bonn-Duisdorf festgestellt worden. Nach derzeitigem Sachstand gingen die unbekannten Täter mindestens vier Gartenlauben an. Sie hebelten oder brachen drei Türen auf, eine weitere wurde beschädigt. In allen Fällen wurde offenbar nichts entwendet. Das zuständige Kriminalkommissariat 34 ermittelt und bittet um Hinweise. Wer am Wochenende verdächtige Beobachtungen im Derletal gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

