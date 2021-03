Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Katalysatoren von 20 Fahrzeugen entwendet; Zeugen gesucht

Walldorf (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag suchten bislang unbekannte Täter ein Autohaus in der Heinrich-Lanz-Straße heim. An insgesamt 20 Fahrzeugen flexten sie die Katalysatoren ab und nahmen sie mit. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 20.000.- Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/8419990 oder an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

