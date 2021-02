Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Weißer Pritschenwagen gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf dem Caldenhofer Weg am Montag, 15. Februar, 8 Uhr, wird ein weißer Pritschenwagen gesucht.

In Höhe der Straße Im Hüls kam es zur Berührung zwischen einem weißen Pritschenwagen und einem entgegenkommenden VW Multivan. Der Volkswagen fuhr in Richtung Nordwesten und wurde am linken Außenspiegel beschädigt.

Der Fahrer oder die Fahrerin des weißen Pritschenwagens wird gebeten sich bei der Polizei Hamm zu melden. Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell