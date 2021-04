Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Garage aufgebrochen - Einbrecher erbeuteten Rennrad

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag (06.04.2021), 23:00 Uhr und Mittwoch (07.04.2021), 08:30 Uhr entwendeten Unbekannte ein Rennrad aus einer Garage in der Bonner Nordstadt.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand hebelten die Diebe die hölzerne Tür der Garage in der Straße "Am Alten Poststadion" gewaltsam auf, entwendeten das Fahrrad und verließen den Tatort dann in unbekannter Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

