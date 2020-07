Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungserfolg: Polizei fasst mutmaßlichen Serieneinbrecher

Stemwede, Espelkamp, Rahden (ots)

Nach einer Einbruchsserie in Stemwede, Espelkamp und Rahden ist es der Polizei gelungen, einen 33-jährigen Mann festzunehmen. Diesem konnte man bisher neun Einbrüche nachweisen. Mittlerweile wartet er auf sein Gerichtsverfahren.

Rund 30 Einbrüche, die in den Wintermonaten von November bis März vor allem in Wohnhäuser begangen worden waren, zogen in der Folge intensive Spurensicherungen nach sich. So konnten die Spezialisten der Polizei DNA-Spuren und Fingerabdrücke an den Tatorten sicherstellen, welche die Beamten schließlich auf die Spur eines 33 Jahre alten Stemweders brachten. Diesem konnten die Kripoermittler zwischenzeitlich insgesamt vier Wohnungseinbrüche in Stemwede-Haldem, drei in Espelkamp sowie einen in Rahden zuordnen. Auch ein Einbruch in den Espelkamper Kindergarten einer Kirchengemeinde dürfte nach Annahme der Polizei auf das Konto des Stemweders gehen. Für die weiteren Taten kann eine Beteiligung des Mannes nicht ausgeschlossen werden. Mögliche Zusammenhänge sind nach wie vor Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit.

Bei der Festnahme des 33-Jährigen Ende Juni fand sich unter anderem Werkzeug in dem von ihm benutzten Kraftfahrzeug. Nachdem man ihn ins Polizeigewahrsam Minden gebracht hatte, überstellte man ihn nach Verkündigung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt. Dort sitzt er nun in Untersuchungshaft.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell