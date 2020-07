Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Räuber-Duo attackiert 23-Jährigen am Bahnhof

Minden (ots)

Bei einer Auseinandersetzung mit zwei unbekannten Personen, ist ein Reisegast am Donnerstagabend am Bahnhof verletzt worden.

Als sich der Stadthäger gegen 19.10 Uhr an einem Fahrplan informierte, sprachen ihn zwei männliche Personen an. Im Verlaufe der Unterhaltung erwähnte er den Unbekannten gegenüber, dass er aus medizinischen Gründen Cannabis mit sich führe. Daraufhin zog das Duo den 23-Jährigen in Richtung einer Unterführung und forderte die Herausgabe des Wirkstoffes. Dort kam es zur körperlichen Auseinandersetzung, wobei ihn die beiden Täter mehrfach mit Faustschlägen traktierten. Erst nach Erhalt des Betäubungsmittels ließen die Räuber von dem jungen Mann ab und flüchteten fußläufig über die Bahnstraße in südlicher Richtung. Die umgehend eingeleitete polizeiliche Nahbereichsfahndung verlief ohne Ergebnis.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Beide waren zwischen 20 und 30 Jahren alt, schlank, zwischen 175 und 185 cm groß und trugen kurze dunkle Haare. Während der Eine ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose trug, war der zweite Unbekannte mit einem auffälligen roten Pullover, roten Schuhen, heller Jeans und einer Bauchtasche bekleidet.

Hinweise zu dem Duo bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

