Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Samstag um 11:50 Uhr kehrte ein Ehepaar in seine Wohnung an der Richard-Wagner-Straße zurück. Im Wohnzimmer sahen sie eine fremde Person, die gerade aus der Wohnung durch ein Loch in der Scheibe der Terrassentür flüchtete. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Täter konnte nicht beschrieben werden.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter die Tür zu Praxisräumen am Hangweg auf. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest.

Gladbeck

Zwischen Freitagvormittag und Sonntagabend öffneten Unbekannte gewaltsam eine Garage an der Zweckeler Straße. Aus der Garage nahmen die Täter einen Satz Winterreifen mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

An der Berliner Straße verschafften sich Unbekannte, am Samstag zur Tageszeit, gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Täter durchsuchten die Räume gründlich nach Beute und flüchteten mit einem Mobiltelefon in unbekannte Richtung.

Marl

Zwischen Samstag 17:00 Uhr und Sonntag 13:00 Uhr brachen unbekannte Täter eine Wohnungstür an der Adolf-Grimme-Straße auf. Bei dem Einbruch entstand 200 Euro Sachschaden. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag öffneten unbekannte Täter mit körperlicher Gewalt das Fenster einer Erdgeschosswohnung an der Paul-Klee-Straße. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter Schmuck und Bargeld mit.

Oer-Erkenschwick

An der Hochstraße hebelten unbekannte Täter das Fenster zu einem Ladenlokal auf. Der Einbruch passierte in der Nacht zu Samstag. Die Täter nahmen Bargeld mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell