Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf: Fahrzeug entfernt sich unerkannt vom Unfallort +++

Oldenburg (ots)

+++ Zeugenaufruf: Fahrzeug entfernt sich unerkannt vom Unfallort +++ Am 12.07.2021, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 18:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Elektronik-Marktes an der Langebrügger Straße.

Dort beschädigte ein bisher unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Audi Q5 in grau und entfernte sich anschließend, ohne dem Fahrzeughalter des beschädigten Pkw eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Der Schaden am Audi Q5 beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Die Polizei Westerstede sucht auf diesem Wege Zeugen des Unfalles, die sich über die unten angegebene Rufnummer melden können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell