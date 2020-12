Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Elektroschocker bei Verkehrskontrolle aufgefunden

WonnegauWonnegau (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am 03.12.2020, 12.50 Uhr, auf dem Parkplatz Wonnegau Ost fanden Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim in einem Honda einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker auf. Der 29-Jährige Honda-Fahrer war auf der A61 unterwegs. Von den Beamten wurde er auf den Autobahnparkplatz gelotst und dort einer Kontrolle unterzogen. Dort wurde zunächst festgestellt, dass an dem Wagen technische Veränderungen am Auspuff, den Fahrwerksfedern und dem Luftfilter vorgenommen worden waren. Dadurch war die Betriebserlaubnis erloschen, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Bei der weiteren Kontrolle fanden die Beamten im Kofferraum des Wagens einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker auf. Der verbotene Gegenstand wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

