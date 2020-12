Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Unfallflucht

HaßlochHaßloch (ots)

Von 11 - 16 Uhr parkte am Donnertag (3. Dezember 2020) der Besitzer eines schwarzen Mitsubishi Eclipse Cross sein Auto in der Forstgasse in Haßloch, als er bei seiner Rückkehr böse überrascht wurde. Ohne sich zu kümmern hinterließ ein anderer Autofahrer einen Streifschaden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.500,- EUR. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius

Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell