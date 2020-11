Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 23.11.2020

EschwegeEschwege (ots)

Polizei Eschwege

Pkw-Fahrer erfasst Radfahrer; Radfahrer verletzt; Atemalkoholtest verläuft bei Autofahrer positiv

Am Montagmorgen um 08.10 Uhr war ein 52-jähriger Autofahrer aus Sontra auf der B 452 von Reichensachsen in Richtung Eschwege unterwegs und fuhr dann in Richtung Hessenring / Andreas-Höhe ab. Als Wartepflichtiger vom Zubringer B 452 kommend, übersah der 52-Jährige dann einen 43-jährigen Fahrradfahrer aus Wehretal, der in Richtung Hessenring unterwegs war und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und zog sich bei dem Sturz Prellungen u.a. an Schulter und Hüfte zu. Ein bei der Unfallaufnahme durch die Beamten durchgeführter Atemalkoholtest verlief bei dem Autofahrer mit einem Ergebnis von 0,6 Promille positiv. Daraufhin musste sich der Autofahrer später einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Gegen den 52-Jährigen wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. An Fahrrad und Auto entstanden Schäden in noch unbekannter Höhe.

Einbruch in Spedition; Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende ist in eine Spedition in der Helgoländer Straße in Eschwege eingebrochen worden. Zwischen Samstagnachmittag 15.00 Uhr und Montagmorgen 07.00 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter Zugang zu dem Bürogebäude und wurden beim Durchsuchen der Büroräume dann auch fündig. Die Täter entwendeten eine Geldkassette mit einem vmtl. 4-stelligen Geldbetrag. Sachschaden in Höhe von 50 Euro richteten die Täter ebenfalls an. Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall

Am Sonntagmorgen gegen 05.20 Uhr erfasste eine 18-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen ein Reh, als sie auf der Landesstraße L 3464 von Witzenhausen in Richtung Wendershausen unterwegs war. Das Tier war später nicht mehr auffindbar, am Auto entstand ein Schaden von 700 Euro.

Unbekannte stehlen Starkstromkabel; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Freitagnachmittag 15.30 Uhr und Montagmorgen 07.15 Uhr haben Unbekannte von einer Baustelle in der Gartenstraße in Witzenhausen ein ca. 40 Meter langes, 50 kg schweres Starkstromkabel geklaut. Der Wert des Kabels, welches an einem Baukran angeschlossen war, beträgt etwa 500 Euro. Die Täter gelangten vmtl. über die Südbahnhofstraße und einen dort befindlichen Bauzaun auf das Baustellengelände. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

