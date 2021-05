Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gedlbörse aus der Hosentasche gezogen

Iserlohn (ots)

Am vergangenen Mittwoch in den Mittagstunden wurde ein Hagener Opfer eines Taschendiebes. Beim Einkauf in einem Supermarkt an Theodor-Heuss-Ring bezahlte er seine Ware an der Kasse und steckte seine Geldbörse in seine Hosentasche. Als er an der dortigen Bushaltestelle den Bus besteigen wollte, stellte er fest, dass geschickte Langfinger sein Portemonnaie aus seiner Hosentasche gestohlen hatten. Der 40 jährige Geschädigte erstattete Anzeige. (boro)

