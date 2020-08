Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Versuchte Inbrandsetzung eines Pkws

Reken (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 20.00 Uhr, bis Freitag, 14.00 Uhr, versuchten noch unbekannte Täter auf dem Pendlerparkplatz Kreulkerhook einen BMW 318 in Brand zu setzen. Das Feuer im Innenraum erlosch selbständig, der Innenraum war stark verrußt. Am Donnerstag hatte der Geschädigte bereits den Diebstahl der niederländischen Kennzeichen angezeigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

