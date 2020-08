Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer fährt nach Unfall weiter

Bocholt (ots)

Am Freitag befuhr eine 53 Jahre alte Autofahrerin aus Bocholt gegen 12.00 Uhr die Viktoriastraße in Richtung Schwartzstraße. An der Kreuzung mit der Augustastraße hielt sie zunächst am Stop-Zeichen an - als sie anfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem dunklen Kombi, dessen Fahrer in Richtung Stadtring unterwegs war und seine Fahrt ohne anzuhalten fortsetzte. Der Kombi müsste an der rechten Seite beschädigt worden sein. Der Fahrer bzw. die Fahrerin wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden.

