Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Campingbus entwendet ++ Tacho und Armaturenbrett gestohlen +++

Oldenburg (ots)

Vom Gelände eines Autohauses an der Rudolf-Diesel-Straße entwendeten unbekannte Diebe in der Nacht zu Mittwoch ein Wohnmobil vom Typ VW T6 California Ocean. Die Polizei geht von einer Tatzeit zwischen Dienstagabend gegen 18 Uhr und Mittwochmorgen (8 Uhr) aus. Das Fahrzeug in der Farbe weiß war nicht zugelassen. (825949)

Auch in zwei weiteren Fällen waren VW Multivan Ziele von Dieben: In der Zeit zwischen Dienstag gegen 23 Uhr und Mittwoch, 7.45 Uhr, bauten Unbekannte den Tacho eines am Schlehenweg abgestellten Fahrzeugs aus.

Zwischen Montag, 18 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, kam es in der Uferstraße ebenfalls zu einem Diebstahl aus einem Multivan. Die Täter demontierten und entwendeten das komplette Armaturenbrett und flüchteten unerkannt. (828231)

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 0441/790-4115.

