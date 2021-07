Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++gefährliche Körperverletzung++

Oldenburg (ots)

Am 16.07.2021 kam es gegen 23.59 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung im Bereich der Lasiusstraße, in etwa Höhe / Ecke Rummelweg. Hierbei wurde das Opfer durch eine unbekannte männliche Person nach Zigarettenplättchen gefragt. Als das Opfer diesen Wunsch nicht erfüllen konnte, fügte der Täter dem Opfer wenig später mit einem unbekannten Gegenstand eine 10-15 cm lange, oberflächliche Schnittwunde an der linken Wange zu. Der Täter, der lediglich als junger Mann beschrieben wurde, konnte nach der Handlung unerkannt vom Tatort entfliehen. Wer zur relevanten Tatzeit entsprechende Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, möge sich bitte bei Polizei unter der Telefonnummer 0441 790 4115 melden.

