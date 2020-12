Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 201220-1025: Paketbotin von eigenem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt

HückeswagenHückeswagen (ots)

Eine Paketbotin hat sich am Samstag (19. Dezember) schwere Verletzungen zugezogen, nachdem ihr Auto sich selbstständig gemacht hatte. Die 28-Jährige aus Dortmund hatte gegen 13.15 Uhr in der Straße "Zum Johannesstift" Pakete ausliefern wollen. Nachdem sie aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, setzte sich ihr Kleintransporter auf der leicht abschüssigen Straße in Bewegung. Die 28-Jährige geriet zwischen einen geparkten PKW und den rollenden Paketwagen, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog. Der Transporter rollte anschließend noch ein wenig weiter, bis er durch den Zusammenstoß mit einem geparkten VW Up gestoppt wurde. An den Fahrzeugen entstand lediglich geringer Schaden.

