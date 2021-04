Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch

Lauterecken (ots)

Unbekannte Tätern knacken Vorhängeschloss. Am Dienstagmorgen wurde der Polizei ein Einbruchsversuch in einen Lagerraum einer Firma in der Bahnhofstraße gemeldet. Über das Osterwochenende verschafften sich die Täter Zugang zum Gelände. Hier versuchten sie dann in den Gebäudekomplex zu gelangen, indem sie den Bügel eines Vorhängeschlosses durchtrennten. Sie konnten die Tür jedoch nicht öffnen, da diese von innen zusätzlich mit einem Riegel gesichert war. Hinweise von möglichen Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06392-9110 zu melden. |pilek

