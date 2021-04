Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Brücken (ots)

Am Dienstag den 06.04.2021 gegen 15:10 Uhr verursachte eine 65-jährige Fahrzeugführerin in der Ringstraße in Brücken einen Verkehrsunfall. Die Fahrerin kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Bordstein in die Büsche. Obwohl ihr Fahrzeug stark beschädigt war, setzte sie ihre Fahrt fort. Die Fahrerin wurde anschließend im Rahmen der Fahndung festgestellt und ein Alkoholtest ergab dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Gegen die 65-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein einbehalten. |pikus

