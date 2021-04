Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Burg Lichtenberg wurde von Einbrecher heimgesucht

Thallichtenberg (ots)

Der Tatzeitraum des Einbruchs kann durch einen Zeugen von Ostersonntag, 04.04.21 ab 11:00 Uhr bis Ostermontag, 05.04.21 bis 07:30 Uhr, eingegrenzt werden. In dieser Zeit haben sich bis-lang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Geräteraum verschafft. Im Geräteraum wurden mehrere Schränke aufgebrochen und vermutlich nach Bargeld durchsucht. Der Tatort wurde an-schließend ohne Beute verlassen. Die Polizei konnte Spuren sichern. Die Ermittlungen bzgl. den Tätern laufen, dennoch werden Zeugen der Tat gesucht. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Kusel unter 06381 - 919 - 0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

