POL-PDKL: Unfallflucht auf Parkplatz

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Unfallflucht auf dm-Parkplatz. Am Samstag, den 03. April 2021 zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr beschädigte in der Sander Straße ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes-Benz mit KUS-Kennzeichen an der Heckstoßstange. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte blauer Lackabrieb des vermutlichen Verursachers gesichert werden. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich ohne seine Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligtem nachzukommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 06373-822/0 bzw. per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

