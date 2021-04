Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Berauscht unterwegs

Eßweiler (ots)

Ein 33-Jähriger Rollerfahrer wird am Samstagnachmittag in der Mühlgasse einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der anschließenden Überprüfung der Fahrtüchtigkeit musste festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der junge Mann muss sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten. Da den Beamten der Roller augenscheinlich zu schnell vorkam, wurde dieser, zur Feststellung der tatsächlichen Höchstgeschwindigkeit, sichergestellt. Sollte sich der Verdacht bestätigen so erwartet den Fahrer weiterhin eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell