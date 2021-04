Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Ruppertsecken (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitag um 17:00 Uhr kam ein 62-jähriger Kradfahrer aus dem Donnersbergkreis auf der Kreisstraße 34, zwischen Obergerbacherhof und Ruppertsecken, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Fahrer verletzt sich dabei schwer am Bein und wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von 200 Euro. |pirok

