Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung und Festnahme von Tätern

Landstuhl (ots)

In der Nacht kommt es an einem ortsansässigen Baumarkt in der Torfstraße zu einer Sachbeschädigung. Zwischen 23 und 24 Uhr zerstören vier Täter Zierbäume, andere Gegenstände und beschmieren ein Außentor mit Farbe. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf 1500 Euro.

Zwei Täter können auf ihrer Flucht festgenommen werden. Dabei kann festgestellt werden, dass einer von ihnen ein Kfz führte, ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu haben.|pilan

Weitere Hinweise bitte telefonisch der PI Landstuhl unter 0637192290 melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell