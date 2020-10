Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Nach Unfall mit Roller: Fahrer eines weißen Transporters gesucht

WeezeWeeze (ots)

Am Mittwoch (28. Oktober 2020) gegen 06:40 Uhr, war ein 16-Jähriger aus Goch mit seinem Roller auf dem Radweg der Gocher Straße in Richtung Weeze unterwegs. An der Einmündung zur A57 kam seinen Angaben nach ein Kleintransporter die Autobahnabfahrt hinunter und erfasste den Roller des Jugendlichen. Aufgrund des Zusammenstoßes sei er gestürzt. Der Fahrer des Transporters sei ausgestiegen und habe ihn gefragt, wie es ihm gehe. Der 16-Jährige gab an unverletzt zu sein und beide Beteiligten setzten ihren Weg fort. Es entstand Sachschaden an dem Roller. Der Fahrer des Kleintransporters - ein weißes Modell von Mercedes mit blauer Schrift auf den Seiten - wird nun gebeten, sich bei der Polizei Goch unter 02823 1080 zu melden. Er wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt, 175cm groß mit 3-Tage-Bart und bekleidet mit einer schwarzen Jacke. Auch weitere Zeugen des Unfalls nehmen bitte unter der angegeben Nummer Kontakt auf. (cs)

