Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bushaltestelle beschädigt - Verdächtige gestellt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Dank Mithilfe vom Zeugen konnte die Polizei Hamm am Sonntag, 9. August, zwei Tatverdächtige stellen. Sie stehen im Verdacht, gegen 5.45 Uhr eine Bushaltestelle an der Berliner Straße beschädigt zu haben. Die rechte Seitenscheibe des Wartehäuschens war gänzlich zerstört worden. Zeugen hatten einen lauten Knall wahrgenommen, die Verdächtigen entdeckt, unter anderem beobachtet wie einer von ihnen gegen die Rollladen eines Kiosk schlug und die Polizei verständigt. Dank der Personenbeschreibung konnten zwei Verdächtige auf der Marinestraße angetroffen werden. Bei den Männern handelt es sich um zwei 19-jähriger Hammer. Einer der Teenager hatte Verletzungen an einer Hand. Die Personalien wurden vermerkt. (lt)

