Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht - Verteilerkasten beschädigt

Bild-Infos

Download

Meisenheim (ots)

In den vergangenen Tagen wurde ein Verteilerkasten eines Telekommunikationsunternehmens beschädigt. Ein Zeuge meldete den Schaden am Donnerstagmorgen. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein größeres Fahrzeug beim Rangieren gegen den Verteilerkasten fuhr und diesen aus der Verankerung zog. Die darin befindlichen Leitungen blieben unversehrt. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne den Schaden zu melden. Die Unfallörtlichkeit ist der Parkplatz In der Heimbach in der Nähe des Schwimmbades. Hier werden regelmäßig LKW´s abgestellt. Wer Hinweise zu dem unfallflüchtigen Fahrzeug geben kann, soll sich bitte mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 in Verbindung setzen. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell