POL-EL: Sögel - Zeugen gesucht

Sögel (ots)

Am Freitag vergangener Woche wurde eine Autofahrerin gegen 17.00 Uhr in der Straße Im Tünneken von mehreren Jugendlichen angesprochen. Sie beleidigten die Frau und gingen anschließend davon. Hinweise zu der Personengruppe nimmt die Polizei in Sögel unter der Rufnummer (05952)93450 entgegen.

