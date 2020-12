Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Wallstraße, Freitag 4.12.2020, 21.00 Uhr

NORTHEIM (hei) - am Freitagabend, um 21.00 Uhr befuhr ein Pkw die Wallstraße bergab in Richtung Innenstadt. An der dortigen Baustelle touchierte er eine Baustellenampel, die daraufhin gegen das Fahrzeug und schließlich auf die Fahrbahn fiel. Der Pkw setzte seine Fahrt fort und flüchtete an der übernächsten Einmündung nach rechts, in die Robert-Schnabel-Straße. Nach Angaben einer aufmerksamen Zeugin soll es sich um einen roten Kleintransporter mit dunkler Aufschrift gehandelt haben. Eine Fahndung nach dem flüchtigen Verursacherfahrzeug verlief negativ. An der Baustellenampel entstand ein Schaden von ca. 350,- Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551/7005-0).

