Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Vollsperrung nach Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Rostock (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich auf der B 105 nahe Bad Doberan gegen 20:30 Uhr ein folgenreicher Verkehrsunfall, bei dem drei Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Eine 65-jährige Fahrerin eines PKW Opel bog am Abzweig Bartenshagen nach links auf die Bundesstraße ein und kollidierte mit einem aus Richtung Bargeshagen kommenden PKW Mercedes-Benz. Der 45-jährige Fahrer des auf der Vorfahrtsstraße fahrenden Wagens verlor durch den Aufprall die Gewalt über sein Fahrzeug. Es wurde über die rechtsseitige Schutzplanke in den Straßengraben geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer und seine 41-jährige Beifahrerin konnten sich aus dem Wrack befreien. Beide wurden zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen in Krankenhäuser transportiert. Die Opel-Fahrerin erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsbürger aus dem Landkreis Rostock. Der entstandenen Gesamtschaden wurde auf ca. 50.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle kam es für ca. 4 Stunden zu einer Vollsperrung der B 105. Die Dekra wurde mit der Untersuchung des Unfalls beauftragt. Daniela Korff Dienstgruppenleiterin Polizeihauptrevier Bad Doberan

