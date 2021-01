Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kaminbrand

BirkenbeulBirkenbeul (ots)

Am Dienstagabend, 05.01.2021, um 20:45 Uhr geriet in Birkenbeul der Kamin eines Hauses in Brand. Aufmerksame Nachbarn sahen die aus dem Kamin fliegenden Funken und verständigten die drei Hausbewohner, die von dem Brand noch nichts bemerkt hatten. Sie konnten sich Dank der Warnung ihrer Nachbarn samt ihres Hundes unverletzt ins Freie retten. Die Freiwillige Feuerwehr von Hamm (Sieg) war mit 20 Kräften vor Ort und verhinderte das Übergreifen des Brandes auf das Haus.

