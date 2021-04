Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Junge Frau mit Drogen erwischt

Meisenheim (ots)

Eine 23-Jährige Dame wird am frühen Samstagmorgen am Obertor einer Personenkontrolle unterzogen. Während der Personalienfeststellung stieg den Beamten deutlicher Marihuanageruch in die Nase, welcher ohne Zweifel von der jungen Frau ausging. Auf Nachfrage händigte diese eine Dose aus, in der sich eine kleine Menge Cannabis befand. Die Drogen wurden sichergestellt. Die junge Frau muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell