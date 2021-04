Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch in Burg Lichtenberg

Thallichtenberg (ots)

Am Montagmorgen wird über den Hausmeister bei der Polizei Kusel ein Einbruchsversuch in der Burg Lichtenberg gemeldet. Der/die Täter brachen von Sonntag auf Montag gewaltsam die Tür eines Geräteraumes auf und verschafften sich so Zutritt. Es wurden sämtliche Schränke und Spinde - offensichtlich auf der erfolglosen Suche nach Bargeld - geöffnet. Hochwertiges Werkzeug wurde von den Tätern nicht beachtet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise an die Polizei Kusel unter 06381/9190.|pikus

