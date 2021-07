Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugen nach zwei Verkehrsunfällen mit flüchtigen Unfallverursachern in Bad Zwischenahn gesucht +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 16.07.2021, gegen 16:15 Uhr befuhr eine 21jährige junge Frau aus der Gemeinde Uplengen mit ihrem Sportfahrrad den Rad- und Gehweg am Brummerforth in Bad Zwischenahn. Im Einmündungsbereich zum Langenhof kam es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem blauen Ford Kastenwagen. Die bevorrechtigte Fahrradfahrerin musste stark abbremsen und kam dabei zu Fall. Hierbei wurde die junge Frau leicht verletzt und auch am sehr neuwertigen Fahrrad entstand ein Schaden. Der bislang unbekannte Fahrer des blauen Kastenwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.

Am Samstag, dem 17.07.2021, gegen 18:15 Uhr befuhr eine ca. 20jährige junge Frau mit auffällig lila-blau gefärbten Haaren und einem Fahrrad die Hermann-Löns-Straße in Bad Zwischenahn in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Hausnummer 20 prallte die Fahrradfahrerin gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Polo. Die Frau stürzte und der VW Polo wurde beschädigt. Zwei vorbeikommende Autofahrer hielten an und halfen der Frau auf. Diese blieb augenscheinlich unverletzt und setzte ihre Fahrt anschließend fort, ohne sich um den beschädigten PKW zu kümmern.

In beiden Fällen werden Zeugen bzw. die helfenden Autofahrer gebeten sich bei der Polizei Bad Zwischenahn unter Tel.: 04403/927-115 zu melden.

