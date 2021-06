Polizei Gütersloh

POL-GT: Stromversorgungskabel an Bahnschranken gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Zwischen Dienstagnachmittag (29.06., 16.00 Uhr) und Mittwochmorgen (30.06., 06.30 Uhr) haben Unbekannte ca. 20m eines Stromversorgungskabels an den Bahnschranken Stadtring Sundern (zwischen Verler Straße und Auf der Haar) gestohlen.

Die Unbekannten mussten mehrere Gehwegplatten verschieben, um an das Kabel zu gelangen. Erst am Wochenende (26.07./ 27.07.) wurde an derselben Örtlichkeit ein Stromversorgungskabel gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

