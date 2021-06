Polizei Gütersloh

POL-GT: 37-Jähriger greift 48-Jährigen mit Pfefferspray an

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstagmorgen (29.06., 07.45 Uhr) kam es in einer Wohnung an der Marienfelder Straße zu einem Übergriff durch einen 37-jährigen Gütersloher.

Der 37-Jährige stand unvermittelt vor der Wohnungstür des Mehrfamilienhauses, trat gegen diese und gelangte so in die Wohnung des 48-jährigen Bewohners. Diesen griff er mit Pfefferspray an. Zudem schlug er mit einer Stange auf ihn ein. Anschließend flüchtete der 37-Jährige.

Er konnte unmittelbar danach an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der 48-jährige Bewohner erlitt durch den Übergriff leichte Verletzungen.

