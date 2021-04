FW-Stolberg: Kellerbrand / starke Rauchentwicklung / Menschenrettung

Feuerwehr Stolberg

Sechs Menschen mussten am Freitagmorgen bei einem Kellerbrand auf dem Donnerberg gerettet werden - eine Person erlitt leichte Verletzungen und es entstand ein enormer Sachschaden.

Die Alarmglocken schrillten um 8.46 Uhr. Gemeldet war ein Kellerbrand in der Straße "Trockener Weiher". Es rückten der Löschzug der Feuerwache, die Löschgruppen Atsch, Donnerberg und Mitte sowie ein Rettungswagen aus. Noch auf der Anfahrt wurde die Alarmstufe erhöht. Menschenleben war in Gefahr - mehrere Personen hatten sich an Fenstern bemerkbar gemacht. Neben Notarzt und weiteren Rettungswagen wurden die Löschgruppen Büsbach und Münsterbusch nachalarmiert.

Die gemeldete Lage bestätigte sich vor Ort. Dichte schwarze Rauchwolken quollen aus allen Teilen des Gebäudes. Sechs Personen hatten sich an Fenstern des mehrgeschossigen Hauses bemerkbar gemacht. Sie konnten nicht durch das Treppenhaus flüchten, da es komplett verraucht war.

Zur Menschenrettung wurde sofort die Drehleiter eingesetzt. Vier Personen konnten damit aus den Fenstern gerettet werden. Zwei Personen wurden im Gebäude in einen sicheren Bereich gebracht und von Feuerwehrleuten betreut. Glücklicherweise wurde nur eine Person leicht verletzt, bei der eine ambulante Behandlung vor Ort ausreichend war. Alle anderen Betroffenen wurden vom Notarzt und Rettungsdienst sicherheitshalber untersucht.

Parallel zur Menschenrettung wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Ein Trupp unter Atemschutz drang in den Keller vor und löschte dort die Flammen. Der Rauch drang durch Installationsschächte auch in das Nachbarhaus. Hier wurden alle Bewohner evakuiert. Um den Rauch aus dem Haus zu bekommen, wurden mehrere Hochdrucklüfter eingesetzt.

Nach rund einer Stunde waren die Löscharbeiten beendet. Die Löschgruppe Mitte verblieb noch einige Zeit als Brandsicherheitswache vor Ort.

