POL-OG: Zell am Harmersbach - Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Am Samstagmorgen, in der Zeit von 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß in der Hauptstraße abgestellten Pkw SKODA, Farbe schwarz. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Haslach, Telefon 07832/975920, in Verbindung zu setzen.

