Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Steinach (ots)

Im Zeitraum von vergangenen Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 06:00 Uhr, beschädigte unbekannte Täterschaft mehrere Fahrzeugreifen an Baukränen. Diese waren in Steinach, Im Gansacker, abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Haslach, Telefon 07832/975920, in Verbindung zu setzen.

/EJA

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell