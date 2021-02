Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ecstasy-Tabletten durch Zufall entdeckt

Rastatt (ots)

Am Donnerstagabend wurden Beamte des Polizeireviers Rastatt zu familiären Streitigkeiten in der Weststadt gerufen. Laut einem Hinweis soll es in einer Wohnung zwischen zwei Personen zu Handgreiflichkeiten und Beleidigungen gekommen sein. Als die Beamten in einer Kellerwohnung Kontakt mit dem verantwortlichen Störenfried aufnahmen, stießen sie zufällig auf verschiedentliche Drogen. Im Zuge einer anschließenden Durchsuchung des Wohnbereichs kamen noch weitere, mutmaßliche Betäubungsmittel zum Vorschein. Unter anderem konnten über Tausend Ecstasy Tabletten, mehrere Gramm Haschisch und Marihuana sowie verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt werden. Bei der Durchsuchung wurde auch ein Drogenspürhund eingesetzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verdächtige in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wird nun seitens der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen ermittelt. Ferner muss sich der junge Mann wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

/bp

