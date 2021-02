Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Garagenbrand

Zell am Harmersbach (ots)

Zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz kam es am Freitagmittag im Tannenweg in Unterharmersbach. Gegen 12 Uhr alarmierten Zeugen den Besitzer einer Garage und die Einsatzkräfte, nachdem sie Rauch aus einer Garage dringen sahen. Nach einem darauffolgenden Knall, wurde das Garagentor aufgedrückt. Mit Feuerlöschern dämmten die Zeugen den Brand, der in einem Werkstattteil der verschlossenen Garage ausbrach, bis zum Eintreffen der alarmierten Wehrleute ein. Die Ursache dürfte ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach fahrlässiger und technischer Natur sein. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt, doch war ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich zu verbuchen.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell