Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Narrenbaum abgebaut und auf Dach geworfen (07.02.2021)

Königsfeld (ots)

Unfug getrieben haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Schramberger Straße. Die Unbekannten entfernten Kabelbinder, mit denen ein Narrenbaum an ein Vordach eines Gemeindehauses befestigt war. Danach warfen sie den Baum auf das Vordach und suchten das Weite. Sachschaden entstand dadurch nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell