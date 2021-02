Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkrs. Rottweil) Aggressiver Autofahrer auf der A81 (06.02.2021)

Rottweil (ots)

Die Autobahnpolizei in Zimmern bittet um Hinweise zu einer Nötigung, die sich am Samstagnachmittag um 15.40 Uhr auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Rottweil zugetragen hat. Ein Motorradfahrer fuhr mit einer Geschwindigkeit von ca. 150 km/h auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart, als sich von hinten ein silberner Mercedes E220 mit hoher Geschwindigkeit näherte. Durch aggressives Auffahren und Nutzung der Lichthupe nötigte der 22-jährige Autofahrer den Motorradfahrer zum Wechsel der Fahrspur. Zeugen des Verkehrsvorgangs können sich unter Tel. 0741 34879 bei der Autobahnpolizei Zimmern melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell