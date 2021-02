Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Güttingen, Lkrs. KN) (06.02.2021)

Radolfzell-Güttingen (ots)

Am Samstagnachtmittag, gg. 16.00 Uhr, stellte der 35-jährige Geschädigte seinen weißen Skoda Superb auf dem Parkplatz des Buchenseebades in Radolfzell-Güttingen ab. Als er gg. 17.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen Schaden an der hinteren Türe auf der Beifahrerseite fest. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Radolfzell in Verbindung zu setzen (Tel. 07732 950660).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell