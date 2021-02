Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schenkenzell, Lkrs. RW) Gartenhaus geht in Flammen auf (06.02.2021)

Schenkenzell (ots)

Am Samstagabend, gg. 19.30 Uhr, wurde ein Brand eines Gartenhauses in Schenkenzell gemeldet. Trotz sofortigem Einsatz der Feuerwehr Schenkenzell gelang es nicht das Feuer unter Kontrolle zu bringen, so dass das gesamte Bauwerk den Flammen zum Opfer fiel. Verletzte Personen waren nicht zu beklagen, der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Die Feuerwehr Schenkenzell war mit etwa 40 Kräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz.

