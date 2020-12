Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junge Fahrerin verletzt sich leicht

DrolshagenDrolshagen (ots)

Am Freitag gegen 11.40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Benolper Straße. Eine 18-jährige Fahranfängerin beabsichtigte aus dem Kreisverkehr Hagener Straße/Benolper Straße in Richtung Benolpe abzubiegen. Dabei geriet sie zunächst nach links auf die Einfassung einer Verkehrsinsel und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie gegen einen Baum. Dadurch kippte das Fahrzeug auf das Dach. Die Fahrerin konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Für wenige Minuten war die Benolper Straße in beide Richtungen gesperrt.

