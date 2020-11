Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Komplettentwendung eines Mercedes-Benz/ C-Klasse, Polizei sucht Zeugen

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Am Sonntag (29.11.2020) ist es in der Straße "Am Bahndamm" zu einem Diebstahl einer Mercedes Benz Limousine gekommen.

Zwischen 00:00 Uhr und 12:30 Uhr wurde die C-Klasse vor dem Haus des geschädigten 35jährigen Halstenbekers entwendet.

Bei dem entwendeten Mercedes handelt es sich um ein Fahrzeug in der Farbe grau.

Die Schadenshöhe liegt bei Euro 60.000.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen vor dem Haus oder mit dem Fahrzeug gesehen haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 -0 entgegen.

