Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck/Lkrs. TUT) Einbruch in Wohnhaus (24.08.2020 - 26.08.2020)

Neuhausen ob Eck (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch in ein Wohnhaus, der zwischen Montag, 14 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, in der Meßkircher Straße begangen wurde. Unbekannte drangen über eine Tür in das Wohnhaus ein und durchsuchten mehrere Räume. Ob ein Sachschaden entstand oder Wertgegenstände entwendet worden sind, wird derzeit ermittelt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu informieren.

