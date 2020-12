Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahndungserfolg: Potentielles Diebestrio vorläufig festgenommen

KirchhundemKirchhundem (ots)

Am Donnerstag (17. Dezember) hat sich gegen 13 Uhr in der Herrntroper Straße in Kirchhundem in einem Verbrauchermarkt der Versuch eines räuberischen Diebstahls ereignet. Zunächst bemerkte eine Mitarbeiterin einen Unbekannten auf dem Weg von dem Verkaufs- in den Aufenthaltsraum der Filiale. Dieser hielt einen Pappkarton in der Hand. Die Verkäuferin forderte ihn auf, ihr den Inhalt zu zeigen. Daraufhin versuchte der Tatverdächtige, die Geschädigte zurückzuhalten und auch, sie mehrmals mit der linken Hand zu schlagen. Nachdem es zu einem Gerangel kam, flüchtete der Unbekannte ohne den Karton. In diesem waren Zigaretten enthalten. Der Tatverdächtige stieg zu zwei Männern in ein Auto mit einem Düsseldorfer Kennzeichen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolgreich: Beamte konnten das Trio auf dem Weg in Richtung Autobahn in Olpe antreffen und kontrollieren. Der Beschuldigte sowie die anderen im Fahrzeug befindlichen Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung gebracht. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, die noch andauern. Zum Teil liegen gegen die Tatverdächtigen polizeiliche Erkenntnisse vor.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell